В Сыктывдинском районе произошло ДТП из-за внезапно выскочившей на дорогу собаки
- 15:00 25 марта
- 6+
- Елизавета Петрова
В Сыктывдинском районе произошло ДТП по вине собаки, которая находилась на самовыгуле. Об этом сообщает БНК.
По информации ГИБДД, водитель ВАЗа потерял контроль над автомобилем и съехал с дороги, перевернувшись на крышу. В результате происшествия мужчина получил ссадины, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Видео с регистратора показывает, как собака с ошейником внезапно выбежала на дорогу перед автомобилем ВАЗ. Водитель, проявив человечность, резко повернул, чтобы избежать столкновения с животным. В результате автомобиль оказался в кювете.
Один из жителей Выльгорта, который был свидетелем этой аварии, поделился своими впечатлениями:
"Собачка с ошейником просто вышла погулять, и водитель, проявив человечность, попытался избежать столкновения. К счастью, он отделался лишь ушибами и ссадинами. Однако семья с маленькими детьми осталась без транспорта. Мы имеем счастливую случайность, что ни одного ребенка не было в машине в тот момент. Мы должны помнить, что на месте этой собаки с ошейником могла быть любая уличная собака или кошка. Поэтому давайте беречь наших питомцев, чтобы водителям не приходилось сталкиваться с таким ужасным выбором, чья жизнь дороже".
Однако, вероятность попасть под машину - не единственная опасность, с которой сталкиваются собаки, находящиеся на самовыгуле. Нередко случаются ситуации, когда гуляющие без присмотра питомцы попадают в капканы, предназначенные для ловли волков и других диких животных.