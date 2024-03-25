В Сыктывдинском районе произошло ДТП из-за внезапно выскочившей на дорогу собаки 

В Сыктывдинском районе произошло ДТП по вине собаки, которая находилась на самовыгуле. Об этом сообщает БНК.

По информации ГИБДД, водитель ВАЗа потерял контроль над автомобилем и съехал с дороги, перевернувшись на крышу. В результате происшествия мужчина получил ссадины, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Видео с регистратора показывает, как собака с ошейником внезапно выбежала на дорогу перед автомобилем ВАЗ. Водитель, проявив человечность, резко повернул, чтобы избежать столкновения с животным. В результате автомобиль оказался в кювете.

Один из жителей Выльгорта, который был свидетелем этой аварии, поделился своими впечатлениями: