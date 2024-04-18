В Печоре 74-летней бабушке потребовалась помощь спасателей
- 10:30 18 апреля
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- Елизавета Петрова
Аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" из Печоры, входящий в состав комитета по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, был направлен на помощь старой женщине. Об этом сообщает "Комиинформ".
15 апреля соцработник обратился в службу спасения, сообщив о невозможности доступа в квартиру нуждающейся в помощи пожилой женщины.
Спасатели прибыли на место и, вскрыв дверь квартиры на улице Привокзальная, обнаружили внутри тяжелобольную пенсионерку 1950 года рождения, неспособную самостоятельно встать и открыть дверь. После этого пациентку передали медицинским работникам скорой помощи.
Ранее мы писали о том, что спасатели искали рыбаков, пропавших в Усть-Цилемском районе 1 апреля. Родные на аэролодке выезжали на их поиски, но безуспешно.