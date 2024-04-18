В Печоре 74-летней бабушке потребовалась помощь спасателей

Аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" из Печоры, входящий в состав комитета по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, был направлен на помощь старой женщине. Об этом сообщает "Комиинформ".

15 апреля соцработник обратился в службу спасения, сообщив о невозможности доступа в квартиру нуждающейся в помощи пожилой женщины.