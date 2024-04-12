Спасатели будут искать рыбаков, пропавших в Усть-Цилемском районе 1 апреля
- 12 апреля 10:30
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- Елизавета Петрова
В Усть-Цилемском районе пропали рыбаки. Об этом сообщает "Комиинформ".
Аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" Комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в Ухте получил тревожное сообщение и ночью срочно отправился в Усть-Цильму для проведения поисковых операций.
1 апреля двое рыбаков, 1967 и 1973 года рождения, отправились на рыбалку на реку Цильма, находящуюся в 50 км от деревни Нонбург. Однако, по истечении назначенного времени, мужчины не вернулись домой.
Родственники рыбаков уже пытались найти их, отправляясь на аэролодке, но безуспешно. Теперь администрация Усть-Цильмского района обращается за помощью к профессионалам из отряда "Спас-Коми".
Опытные спасатели совершат поисковое обследование предполагаемого места нахождения пропавших мужчин, используя аэролодку и снегоходы. Также в ходе поисков планируется использовать квадрокоптер.