Спасатели будут искать рыбаков, пропавших в Усть-Цилемском районе 1 апреля

"Спас-Коми"

В Усть-Цилемском районе пропали рыбаки. Об этом сообщает "Комиинформ". Аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" Комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в Ухте получил тревожное сообщение и ночью срочно отправился в Усть-Цильму для проведения поисковых операций.

1 апреля двое рыбаков, 1967 и 1973 года рождения, отправились на рыбалку на реку Цильма, находящуюся в 50 км от деревни Нонбург. Однако, по истечении назначенного времени, мужчины не вернулись домой.

Родственники рыбаков уже пытались найти их, отправляясь на аэролодке, но безуспешно. Теперь администрация Усть-Цильмского района обращается за помощью к профессионалам из отряда "Спас-Коми".