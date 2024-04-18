В Коми женщину осудили за незаконный подарок для дочери

38-летняя жительница Корткеросского района стала фигурантом уголовного дела из-за подарка для дочери.

Дело в том, что в конце 2023 года женщина заказала поддельный документ в Интернете, чтобы подарить его своей дочери на день рождения, поскольку та не смогла успешно сдать экзамены в ГИБДД. Однако при использовании этого поддельного документа в дальнейшем дочь сельчанки остановили сотрудниками Госавтоинспекции, которые при проверке выявили факт подделки.