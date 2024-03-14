Мать и сын, что украли в воркутинском магазине ноутбук за 100 тысяч рублей, попали на видео
- 08:30 14 марта
- 6+
- Татьяна Зубова
Женщина с сыном, что украли ноутбук за 100 тысяч рублей из магазина техники в Воркуте, попали на видео. Горе-разбойников запечатлела камера наблюдения, о которой они, кажется, не подозревали. Видео смотрите в нашем телеграм-канале.
На кадрах видно, как около одного из ноутбуков стоит молодой человек, а рядом, уже "наготове", мать с пакетом. Несколько первых попыток кражи оказались неудачными - злоумышленникам мешали случайные посетители. Но в конце концов настал момент, женщина раскрыла пакет, сын незаметно опустил туда ноутбук, и оба покинули место преступления.
Напомним, молодой человек ранее уже был судим за аналогичное преступление. Как на подобный поступок решилась его 66-летняя мать, неизвестно.
Теперь оба они ответят перед законом. Их подозревают в краже, совершенной в составе группы по предварительному сговору.