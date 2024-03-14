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Мать и сын, что украли в воркутинском магазине ноутбук за 100 тысяч рублей, попали на видео

Мать и сын, что украли в воркутинском магазине ноутбук за 100 тысяч рублей, попали на видеоСкрин видео с камеры кнаблдения

Женщина с сыном, что украли ноутбук за 100 тысяч рублей из магазина техники в Воркуте, попали на видео. Горе-разбойников запечатлела камера наблюдения, о которой они, кажется, не подозревали. Видео смотрите в нашем телеграм-канале

На кадрах видно, как около одного из ноутбуков стоит молодой человек, а рядом, уже "наготове", мать с пакетом. Несколько первых попыток кражи оказались неудачными - злоумышленникам мешали случайные посетители. Но в конце концов настал момент, женщина раскрыла пакет, сын незаметно опустил туда ноутбук, и оба покинули место преступления.

Напомним, молодой человек ранее уже был судим за аналогичное преступление. Как на подобный поступок решилась его 66-летняя мать, неизвестно.

Теперь оба они ответят перед законом. Их подозревают в краже, совершенной в составе группы по предварительному сговору.

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