Мать и сын, что украли в воркутинском магазине ноутбук за 100 тысяч рублей, попали на видео

Женщина с сыном, что украли ноутбук за 100 тысяч рублей из магазина техники в Воркуте, попали на видео. Горе-разбойников запечатлела камера наблюдения, о которой они, кажется, не подозревали. Видео смотрите в нашем телеграм-канале.

На кадрах видно, как около одного из ноутбуков стоит молодой человек, а рядом, уже "наготове", мать с пакетом. Несколько первых попыток кражи оказались неудачными - злоумышленникам мешали случайные посетители. Но в конце концов настал момент, женщина раскрыла пакет, сын незаметно опустил туда ноутбук, и оба покинули место преступления.