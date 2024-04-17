Вылетевший из Сыктывкара самолет вернулся обратно из-за отказа оборудования
- 15:45 17 апреля
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- Елизавета Петрова
Во время полёта самолёта рейса "Санкт-Петербург – Сыктывкар" возникла нештатная ситуация из-за отказа метеолокатора, в результате чего экипаж был вынужден вернуться на аэродром вылета.
Посадка прошла успешно, обеспечив безопасность пассажиров и экипажа. Аварийность была предотвращена благодаря профессионализму и оперативным действиям экипажа.
Ранее мы писали о том, что самолеты из Сыктывкара в Турцию полетят летом. По словам министра экономического развития, промышленности и транспорта РК Евгения Пономаренко, точной даты авиарейсов еще неизвестна, однако планируется, что воздушные судна начнут летать летом.
Сейчас из Сыктывкара регулярно летают самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нарьян-Мар, Сочи, Минеральные Воды, Махачкалу.