Вылетевший из Сыктывкара самолет вернулся обратно из-за отказа оборудования

Во время полёта самолёта рейса "Санкт-Петербург – Сыктывкар" возникла нештатная ситуация из-за отказа метеолокатора, в результате чего экипаж был вынужден вернуться на аэродром вылета.

Посадка прошла успешно, обеспечив безопасность пассажиров и экипажа. Аварийность была предотвращена благодаря профессионализму и оперативным действиям экипажа.