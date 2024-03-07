Самолеты из Сыктывкара в Турцию полетят летом

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Стало известно, когда отправятся первые самолеты из Сыктывкара в Турцию. По словам министра экономического развития, промышленности и транспорта РК Евгения Пономаренко, точной даты авиарейсов еще неизвестна, однако планируется, что воздушные судна начнут летать летом.

Сейчас из Сыктывкара регулярно летают самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нарьян-Мар, Сочи, Минеральные Воды, Махачкалу.