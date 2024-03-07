Самолеты из Сыктывкара в Турцию полетят летом
- 17:03 7 марта
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Стало известно, когда отправятся первые самолеты из Сыктывкара в Турцию. По словам министра экономического развития, промышленности и транспорта РК Евгения Пономаренко, точной даты авиарейсов еще неизвестна, однако планируется, что воздушные судна начнут летать летом.
Сейчас из Сыктывкара регулярно летают самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нарьян-Мар, Сочи, Минеральные Воды, Махачкалу.
Ранее мы писали о том, что в Коми из самолета выгнали пассажирку. По сведениям полиции, 30-летняя женщина, уроженка Республики Коми, не только находилась в состоянии алкогольного опьянения, но и выражалась грубой нецензурной бранью в сторону остальных пассажиров.