В Сыктывкаре загорелся пятиэтажный дом: пострадал местный житель

В Сыктывкаре произошел пожар в пятиэтажном доме. Подробности происшествия "Комиинформу" рассказали в ГУ МЧС по РК.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме по адресу Оплеснина, 21 поступило в дежурную часть сегодня, 15 апреля, в 4:55. Горела квартира на 1 этаже. Незамедлительно к месту возгорания выехали огнеборцы. В 5.47 последствия возгорания были ликвидированы.