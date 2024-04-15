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В Сыктывкаре загорелся пятиэтажный дом: пострадал местный житель

В Сыктывкаре загорелся пятиэтажный дом: пострадал местный жительФото из архива "ПроГород Сыктывкар"

В Сыктывкаре произошел пожар в пятиэтажном доме. Подробности происшествия "Комиинформу" рассказали в ГУ МЧС по РК.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме по адресу Оплеснина, 21 поступило в дежурную часть  сегодня, 15 апреля, в 4:55. Горела квартира на 1 этаже. Незамедлительно к месту возгорания выехали огнеборцы. В 5.47 последствия возгорания были ликвидированы.

Пострадал мужчина 1985 г.р. Площадь пожара составила 7 кв.м.

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