В Ухте из-за пожара в жилом доме свои квартиры покинули 15 человек

В Коми за последние сутки произошло два пожара. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС.

9 апреля поступило сообщение о возгорании в квартире многоэтажного жилого дома на улице Советской, дом 3, в городе Ухта. На место происшествия незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения, которые успешно справились с огнем.