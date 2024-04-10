В Ухте из-за пожара в жилом доме свои квартиры покинули 15 человек
- 12:00 10 апреля
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- Елизавета Петрова
В Коми за последние сутки произошло два пожара. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС.
9 апреля поступило сообщение о возгорании в квартире многоэтажного жилого дома на улице Советской, дом 3, в городе Ухта. На место происшествия незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения, которые успешно справились с огнем.
Во время происшествия самостоятельно было эвакуировано 15 человек. Огонь был потушен на площади 3 квадратных метра, при этом пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 9 огнеборцев и 4 единицы техники. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.
Также поступило сообщение о возгорании в гараже на улице Дружбы, в поселке Усогорск, Удорский район. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, которые оперативно ликвидировали возгорание на площади 2 квадратных метра.
Пострадавших в результате инцидента нет. В тушении пожара задействованы были 5 огнеборцев и 2 единицы техники. Предварительная причина возгорания – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Напоминаем, что в случае возникновения пожара необходимо немедленно связаться с пожарной охраной по номеру 01 с городского телефона или по номерам 101, 112 с мобильного телефона.