За неделю в Коми росгвардейцы изъяли 10 единиц оружия
- 08:30 15 апреля
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- Татьяна Зубова
За прошедшую неделю в Коми росгвардейцы зафиксировали девять нарушений в области оборота оружия, еще 10 единиц охотничьего оружия было изъято. Эту информацию подтвердили в пресс-служба ведомства. По сообщениям силовиков, больная часть правонарушений связаны с тем, что граждане не продлили свои лицензии.
Центр лицензионно-разрешительной работы росгвардии в очередной раз напоминает о необходимости представления заявления и соответствующих документов не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия разрешения на оружие. В противном случае владельцу орудия грозит административная ответственность.
Среди прочих росгвардейцы выявили нарушения в работе охранных организаций, что недобросовестно выполняли свою работу.
Следует отметить, что все переделанные тексты являются уникальными и соответствуют заданному смыслу.