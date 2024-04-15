За неделю в Коми росгвардейцы изъяли 10 единиц оружия

За прошедшую неделю в Коми росгвардейцы зафиксировали девять нарушений в области оборота оружия, еще 10 единиц охотничьего оружия было изъято. Эту информацию подтвердили в пресс-служба ведомства. По сообщениям силовиков, больная часть правонарушений связаны с тем, что граждане не продлили свои лицензии.

Центр лицензионно-разрешительной работы росгвардии в очередной раз напоминает о необходимости представления заявления и соответствующих документов не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия разрешения на оружие. В противном случае владельцу орудия грозит административная ответственность.