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Сыктывкарец получит восемь тысяч рублей за добровольно сданное в Росгвардию оружие

Сыктывкарец получит восемь тысяч рублей за добровольно сданное в Росгвардию оружиеФото управления Росгвардии по Коми

Сыктывкарец 1984 года рождния решил добровольно сдать огнестрельное оружие в отделение лицензионно-разрешительной работы города.

Мужчина обнаружил гладкоствольное оружие в своем частном доме во время уборки в сарае. Он унаследовал его от родителей супруги. Решив избежать возможных проблем с незаконным хранением оружия, он передал находку в правоохранительные органы.

В благодарность за добровольный акт сыктывкарец получит вознаграждение в размере восемь тысяч рублей от Росгвардии.

Ранее мы писали о том, что житель одного из районов Коми добровольно сдал в Росгвардию оружие. Мужчина рассказал, что разбирал на дрова хозяйственную постройку в городе Микунь, и в помещении обнаружил ящик с металлоломом. Внутри него оказался пистолет и 25 патронов.

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