Сыктывкарец получит восемь тысяч рублей за добровольно сданное в Росгвардию оружие

Фото управления Росгвардии по Коми

Сыктывкарец 1984 года рождния решил добровольно сдать огнестрельное оружие в отделение лицензионно-разрешительной работы города. Мужчина обнаружил гладкоствольное оружие в своем частном доме во время уборки в сарае. Он унаследовал его от родителей супруги. Решив избежать возможных проблем с незаконным хранением оружия, он передал находку в правоохранительные органы.

В благодарность за добровольный акт сыктывкарец получит вознаграждение в размере восемь тысяч рублей от Росгвардии.