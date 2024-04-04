Сыктывкарец получит восемь тысяч рублей за добровольно сданное в Росгвардию оружие
- 10:30 4 апреля
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- Елизавета Петрова
Сыктывкарец 1984 года рождния решил добровольно сдать огнестрельное оружие в отделение лицензионно-разрешительной работы города.
Мужчина обнаружил гладкоствольное оружие в своем частном доме во время уборки в сарае. Он унаследовал его от родителей супруги. Решив избежать возможных проблем с незаконным хранением оружия, он передал находку в правоохранительные органы.
В благодарность за добровольный акт сыктывкарец получит вознаграждение в размере восемь тысяч рублей от Росгвардии.
Ранее мы писали о том, что житель одного из районов Коми добровольно сдал в Росгвардию оружие. Мужчина рассказал, что разбирал на дрова хозяйственную постройку в городе Микунь, и в помещении обнаружил ящик с металлоломом. Внутри него оказался пистолет и 25 патронов.