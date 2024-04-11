В Коми пособия на покупку продуктов дали около 5 700 женщинам
- 18:00 11 апреля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "ПроГород Сыктывкар"
В Коми пособия на покупку продуктов получили около 5 700 беременных женщин и малообеспеченных кормящих матерей. Меры поддержки, по поручению главы региона Владимира Уйба, были увеличены сразу в 10 раз – до 10 тысяч рублей – с начала текущего года.
Минтрудсоц Коми напомнил, что право на получение пособия на покупку продуктов имеют беременные женщины со сроком беременности не менее 12 недель, состоящие на учете в медицинских учреждениях республики, и малоимущие кормящие матери.
Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Екатерина Грибкова отметила, что в первом квартале 2024 года бюджет региона выделил около 90 миллионов рублей на обеспечение данного пособия.