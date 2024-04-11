В Коми пособия на покупку продуктов дали около 5 700 женщинам

В Коми пособия на покупку продуктов получили около 5 700 беременных женщин и малообеспеченных кормящих матерей. Меры поддержки, по поручению главы региона Владимира Уйба, были увеличены сразу в 10 раз – до 10 тысяч рублей – с начала текущего года.

Минтрудсоц Коми напомнил, что право на получение пособия на покупку продуктов имеют беременные женщины со сроком беременности не менее 12 недель, состоящие на учете в медицинских учреждениях республики, и малоимущие кормящие матери.