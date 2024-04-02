В сыктывкарской мэрии проходит ежемесячная планерка: онлайн-трансляция
- 09:00 2 апреля
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- Никита Чернов
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
2 апреля в администрации столицы Коми проходит общегородская планерка. В течение часа мэр Сыктывкара Владимир Голдин будет слушать доклады ведомств и обсуждать вопросы о жизнеобеспечении Сыктывкара. Портал "Про Город Сыктывкар" ведет текстовую прямую трансляцию с заседания.
Владимир Голдин начал общегородскую планерку с награждения. В этот раз глава города вручил благодарственные письма народным дружинникам Сыктывкара.