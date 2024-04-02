В сыктывкарской мэрии проходит ежемесячная планерка: онлайн-трансляция

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

2 апреля в администрации столицы Коми проходит общегородская планерка. В течение часа мэр Сыктывкара Владимир Голдин будет слушать доклады ведомств и обсуждать вопросы о жизнеобеспечении Сыктывкара. Портал "Про Город Сыктывкар" ведет текстовую прямую трансляцию с заседания.

Владимир Голдин начал общегородскую планерку с награждения. В этот раз глава города вручил благодарственные письма народным дружинникам Сыктывкара.