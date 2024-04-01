Один из самых простых и вкусных салатов: всего три ингредиента сразят гостей наповал

"Безупречное трио" – это простой и вкусный салат, который состоит из трех основных ингредиентов: сваренных вкрутую яиц, зеленого лука и майонеза. Для придания вкуса и аромата рекомендуется добавить немного соли и черного перца.

В сезон, для разнообразия, в этот салат можно добавить свежую редиску и свежий огурец, особенно если они выращены в собственном огороде. Они придадут салату дополнительный хрустящий элемент и освежающий вкус.