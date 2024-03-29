В Коми возбудили уголовное дело о мошенничестве под предлогом интим-услуг
- 14:30 29 марта
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- Елизавета Петрова
В Коми возбудили уголовное дело о мошенничестве под предлогом интим-услуг. Об этом сообщают в региональном УМВД.
Мужчина, желая воспользоваться услугами девушки, решил найти соответствующее объявление в интернете. Среди множества предложений он нашел анкету, которая ему понравилась, и решил позвонить по указанному номеру телефона.
Женщина, ответившая на звонок, уверила его, что для оформления услуги необходимо внести предоплату. Однако, после этого мужчину контактировал "менеджер", требуя дополнительные деньги в качестве гарантии того, что ничего плохого не произойдет.
Позднее ему позвонили снова, сообщив, что возникли проблемы с онлайн-кассой из-за его неопытности, и потребовали повторную отправку суммы. Под различными предлогами мошенники смогли выманить у него более 100 тысяч рублей.