Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми возбудили уголовное дело о мошенничестве под предлогом интим-услуг. Об этом сообщают в региональном УМВД.

Мужчина, желая воспользоваться услугами девушки, решил найти соответствующее объявление в интернете. Среди множества предложений он нашел анкету, которая ему понравилась, и решил позвонить по указанному номеру телефона.