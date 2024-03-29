Экс-глава дирекции по содержанию казённого имущества Коми признан виновным

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Бывший руководитель Государственного казенного учреждения (ГКУ) «Дирекция по содержанию казенного имущества Республики Коми» признан виновным в совершении должностных и коррупционных преступлений. Об этом сообщают в региональном СУ СКР.

Суд нашел достаточные доказательства для вынесения приговора этому экс-директору. Он был признан виновным в превышении полномочий и получении взятки крупной суммы.