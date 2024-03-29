Экс-глава дирекции по содержанию казённого имущества Коми признан виновным
- 12:00 29 марта
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- Елизавета Петрова
Бывший руководитель Государственного казенного учреждения (ГКУ) «Дирекция по содержанию казенного имущества Республики Коми» признан виновным в совершении должностных и коррупционных преступлений. Об этом сообщают в региональном СУ СКР.
Суд нашел достаточные доказательства для вынесения приговора этому экс-директору. Он был признан виновным в превышении полномочий и получении взятки крупной суммы.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, собранных Федеральной службой безопасности (ФСБ) Республики Коми. В результате следствия и суда было установлено, что обвиняемый, используя свое служебное положение, нарушил законодательство, передав нежилые помещения, закрепленные за Дирекцией, обществу с ограниченной ответственностью для осуществления предпринимательской деятельности.
Это привело к ущербу бюджету в виде неуплаченных арендных и иных платежей, которые составили 1,7 миллиона рублей. По данным Следственного комитета, в период с 2019 по 2020 годы обвиняемый получил взятку в размере 900 тысяч рублей от главы коммерческой организации за свою помощь в заключении государственных контрактов и непрепятствование приёмке предоставленных услуг в соответствии с договорами. Полученные деньги он использовал по своему усмотрению.
Суд приговорил бывшего чиновника к трехлетнему и трехмесячному лишению свободы в общей колонии и штрафу в размере 910 тысяч рублей. Также ему было запрещено заниматься определенной деятельностью в течение двух лет. Сумма взятки также была взыскана с него.