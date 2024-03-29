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В Княжпогостском районе автоледи на "Ладе" устроила ДТП на перекрестке

В Княжпогостском районе автоледи на "Ладе" устроила ДТП на перекресткеФото регионального ГИБДД

В Княжпогостском районе женщина за рулем "Лады" устроила ДТП на перекрестке. Об этом сообщает Комиинформ.

В городе Емва Княжпогостского района произошло ДТП, в котором столкнулись автомобили "Лада Гранта" и ВАЗ-2106. Авария произошла 28 марта в 15:20.

Женщина в возрасте 51 года управляла автомобилем Lada Granta, двигаясь по улице Боровая в направлении улицы Центральной, начиная с дома номер 9.

На нерегулируемом перекрестке улицы Центральной и улицы Боровой, совершая левый поворот, водитель "Гранты" не уступила дорогу и столкнулась с ВАЗ-2106, который двигался по главной дороге улицы Центральной слева направо, в направлении движения "Гранты".

В результате аварии женщина, находившаяся за рулем Lada Granta, получила ушиб левого плеча. Ей не потребовалась госпитализация, благодаря правильно пристегнутым ремням безопасности, которые помогли предотвратить более серьезные травмы.

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