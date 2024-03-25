Штормить будет так, что мало не покажется: магнитная буря внезапно накрыла Коми
- 12:00 25 марта
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- Елизавета Петрова
Согласно последним данным, в Коми ожидается геомагнитный шторм, который может повлиять на состояние жителей региона. Индекс возмущения в Сыктывкаре уже достиг шести баллов к девяти утра, что свидетельствует о значительном влиянии магнитных полей на окружающую среду.
Однако, в Воркуте магнитная буря будет продолжаться даже до самого вечера. Оказывается, этот геомагнитный шторм связан с выбросом корональной массы, которая вышла из Солнца. Это явление может вызывать различные физические и эмоциональные симптомы у людей, включая недомогание и головокружение. Поэтому жители Коми должны быть более внимательны к своему самочувствию в эти дни.
Неспокойная обстановка, связанная с геомагнитными штормами, объясняется сильной активностью Солнца в этом году. Ученые прогнозируют, что солнечный максимум придется на 2024-2025 годы, что означает, что подобные явления могут происходить с большей частотой и интенсивностью в ближайшие годы.