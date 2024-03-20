Новый корпус детской больницы в Сыктывкаре достроят только в 2025 году

Появилась информация о задержке сроков строительства нового корпуса детской больницы в Сыктывкаре. Главный врач Республиканской детской клинической больницы, Игорь Кустышев, сообщил об активном ходе работ, но признал, что идет отставание от графика. Об этом сообщает БНК.

Теперь планируется сдать объект не ранее лета 2025 года, что на полгода позже оригинальных сроков. В настоящее время на строительстве корпуса задействованы десятки рабочих и большое количество тяжелой техники.