Больше сотни работников "Ленты" в Сыктывкаре просят спасти их не увольнять

В Сыктывкаре ситуация с закрытием гипермаркета "Лента" в торговом центре "Макси" вызвала серьезные опасения у его работников. Об этом сообщат БНК.

Петиция, которую они опубликовали в интернете, уже собрала 252 подписи всего за сутки. В ней указывается, что около 130 человек, включая многодетных родителей, семейных людей и тех, кто имеет ипотеку и другие кредитные обязательства, трудятся в этом гипермаркете.