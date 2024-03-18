Больше сотни работников "Ленты" в Сыктывкаре просят спасти их не увольнять
- 16:00 18 марта
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре ситуация с закрытием гипермаркета "Лента" в торговом центре "Макси" вызвала серьезные опасения у его работников. Об этом сообщат БНК.
Петиция, которую они опубликовали в интернете, уже собрала 252 подписи всего за сутки. В ней указывается, что около 130 человек, включая многодетных родителей, семейных людей и тех, кто имеет ипотеку и другие кредитные обязательства, трудятся в этом гипермаркете.
Если "Лента" закроется в "Макси", только 15 человек смогут найти работу в другом филиале "Ленты" на Сысольском шоссе. Оставшиеся 115 сотрудников останутся без работы. Это решение оставляет более 80% персонала без постоянной работы и стабильного дохода, что вызывает серьезную тревогу у работников и их семей.
В своей петиции они просят всех, кто не остался равнодушным, поддержать их и привлечь внимание руководства компании к этой проблеме, чтобы предотвратить увольнение сотрудников. Тем временем, появилась информация в социальных сетях о том, что решение о закрытии гипермаркета в "Макси" может быть пересмотрено.
Представители администрации ТРЦ "Макси" сообщили, что сейчас идут переговоры между сторонами. Редакция обратилась с письменным запросом к компании "Лента" для получения комментария, однако ответ пока не поступил.
Кроме того, появились слухи о том, что "АШАН" займет место "Ленты" в "Макси". Однако пресс-служба компании "АШАН" опровергла эти утверждения.
В официальном ответе, полученном редакцией, говорится: "Информация об открытии магазина 'АШАН' в Сыктывкаре и других городах Республики Коми не соответствует действительности".