Стало известно, сколько человек проголосовало на выборах президента России

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

На выборах президента России в Коми проголосовала пятая часть избирателей, что является важным показателем гражданской активности. Председатель избирательной комиссии Коми, Дмитрий Митюшев, сообщил, что к 15:00 15 марта явка составила 20,23%. Это означает, что проголосовало чуть более пятой части избирателей, включенных в списки. Наиболее высокая явка была зафиксирована в Вуктыле, где она составила около 30 процентов. Однако в Воркуте явка оказалась значительно ниже, всего около 15,5 процента.

Причины этого отставания связаны с различными факторами, о которых мы хорошо осведомлены. Председатель Избиркома также отметил, что обстановка в помещениях для голосования остается спокойной, а работа идет в штатном режиме.

Избиратели приходят на участки с улыбками, а члены участковых избирательных комиссий радушно встречают их. Все происходит в соответствии с установленными требованиями и без происшествий.