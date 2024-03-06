Один из участковых пунктов полиции Коми капитально отремонтировали: заменены все окна, двери
- 14:48 6 марта
- 6+
- Елизавета Петрова
С 7 марта участковый пункт полиции на улице Чернова в столице Коми вновь начнет принимать граждан. Он временно приостанавливал работу по этому адресу из-за капитального ремонта. После замены полов, потолков и сантехники участковые смогут работать и общаться с горожанами в комфортных условиях.
Дом №16 по улице Чернова в Сыктывкаре построили в 1966 году. Пункт полиции расположен на 1-м этаже, ранее в приспособленных помещениях была почта.
Как рассказывает участковый уполномоченный профильного отдела УМВД по Сыктывкару Павел Белых, условия у сотрудников были спартанские, например, старые двери и окна сохранились еще со времен почты. Под контролем полицейских большой участок в границах улиц Куратова, Октябрьского проспекта, улицы Орджоникидзе и берега реки Сысолы. В пункте работают четыре участковых и один помощник, к ним обращаются по всем вопросам: за консультациями, по бытовым конфликтам, из-за шума.
Средства на ремонт удалось найти в республиканском и местном бюджетах. Минюст Коми выделил субсидию в размере 2 млн рублей в рамках госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности». Как рассказал руководитель ведомства Алексей Осташов, финансирование также получили Ухта, Сосногорск, Печора, Ижемский и Прилузский районы, общая сумма — 7 млн рублей.
Участковый пункт полиции в столице Коми оказался самым большим и затратным, так как ремонт решили сделать капитальный. В помещениях заменили все окна, двери, постелили новые полы, натянули потолки, привели в порядок стены, убрали старую сантехнику и закупили мебель. Сейчас полицейские могут с удобством разместиться в своих кабинетах, для них даже есть комната отдыха и приема пищи.