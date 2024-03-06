Один из участковых пунктов полиции Коми капитально отремонтировали: заменены все окна, двери

С 7 марта участковый пункт полиции на улице Чернова в столице Коми вновь начнет принимать граждан. Он временно приостанавливал работу по этому адресу из-за капитального ремонта. После замены полов, потолков и сантехники участковые смогут работать и общаться с горожанами в комфортных условиях.

Дом №16 по улице Чернова в Сыктывкаре построили в 1966 году. Пункт полиции расположен на 1-м этаже, ранее в приспособленных помещениях была почта.