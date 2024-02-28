Владимир Уйба отвечает на вопросы муниципальных журналистов

28 февраля глава региона Владимир Уйба встретился с представителями муниципальных СМИ. Представляет портал "Про Город Сыктывкар" и "Про Город Ухта" журналист Никита Чернов.



Ожидается, что встреча продлится более четырёх часов. В течение всего времени журналисты будут задавать свои вопросы Владимиру Уйба. Глава республики отметил, что именно муниципальные СМИ в большой мере создают настроение у населения.



"Тот характер ваших сообщений и его окраска точно совершенно влияет на то, как люди себя чувствуют. Это всегда и было, и не случайно СМИ всегда имеют свою нишу и эта ниша очень обширная. Сегодня как никогда работа СМИ важна и имеет очень высокую актуальность для и в понимании человека, что происходит в республике и в стране. Понятно, что сейчас очень большой объем у человека занимает интернет и другие источники, но доверие всегда было и сохранятся за местными СМИ. Для меня очень важно то, насколько ваши материалы будут нести правдивость, актуальность и современность. Как известно информация важна здесь и сейчас. Важно чтобы вы объективно и своевременно давали информацию по проектам которые носят судьбоносный характер в Коми", — отметил на встрече с журналистами Владимир Уйба.

Журналист портала "Про Город Сыктывкар" подготовил свой вопрос для главы региона. Следите за новостями.