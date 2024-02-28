Жительница Сыктывкара украла у подруги украшения на 200 тысяч рублей

Сотрудники сыктывкарского уголовного розыска задержали подозреваемую в краже ювелирных украшений из квартиры на сумму более 200 тысяч рублей. Заявление в полицию поступило от 42-летней местной жительницы.

Женщина сообщила, что из ее шкафа пропали золотая цепочка с крестиком, которые хранились в косметичке. Общая стоимость похищенного имущества была оценена в 205 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что кражу совершила подруга потерпевшей, 38-летняя сыктывкарка, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности.