Жительница Сыктывкара украла у подруги украшения на 200 тысяч рублей
- 10:03 28 февраля
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- Елизавета Петрова
Сотрудники сыктывкарского уголовного розыска задержали подозреваемую в краже ювелирных украшений из квартиры на сумму более 200 тысяч рублей. Заявление в полицию поступило от 42-летней местной жительницы.
Женщина сообщила, что из ее шкафа пропали золотая цепочка с крестиком, которые хранились в косметичке. Общая стоимость похищенного имущества была оценена в 205 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что кражу совершила подруга потерпевшей, 38-летняя сыктывкарка, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности.
Подозреваемая была доставлена в отделение полиции. Во время допроса она призналась в преступлении. Причиной кражи стали финансовые трудности. Воспользовавшись моментом, когда за ней никто не следил, женщина взяла цепочку с крестиком и спрятала в карман своей одежды. Женщина планировала продать ювелирные изделия, но была задержана полицейскими.
В отношении сыктывкарки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное имущество было изъято и в ближайшее время будет возвращено законной владелице. Судом в качестве меры пресечения подозреваемой была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.