Легкий мороз и небольшой снег ждут сегодня жителей Коми

Юго-западный ветер принесет свежесть и усилит ощущения холода. В столице республики - Сыктывкаре, а также в городах Объячево, Ухта, Печора, Вуктыл, Троицко-Печорск и Усть-Цильма температура воздуха днем будет колебаться в пределах от -5 до -7 градусов Цельсия.

В Инте и Усинске, расположенных в северо-восточной части Коми, ожидается немного холоднее: днем столбики термометров покажут -6-8°С. Наиболее низкой температура воздуха будет в Воркуте, расположенной за Полярным кругом. Там в дневное время ожидается -79°С. Ветер в Коми будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с. На крайнем северо-востоке республики прогнозируется низовая метель.