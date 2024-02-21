В Сыктывкаре состоялся второй кадетский бал
- 18:30 21 февраля
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- Олег Помидоров
21 февраля в Администрации главы Республики Коми в торжественной обстановке состоялся второй кадетский бал.
В событии приняло участие 52 пары детей со всех муниципалитетов региона. Напомним сейчас в республике действует 152 кадетских класса, что составляет 3161 учеников. Торжественный праздник отсылает к ассамблеям Петра Ⅰ и балам эпохи Отечественной войны 1812, когда благотворительные балы проходили в поддержку фронта. Мероприятие было приурочено к приближающемуся Дню защитников Отечества.
В ходе события, пары, обучающиеся в кадетских классах, выходили на бал группами. В перерывах поддержать школьников на импровизированную сцену выходили артисты из театра оперы и балета республики. Сам бал проходил под аккомпанемент оркестра. Для школьников участие в бале это большая ответственность. В начале мероприятия одной из участниц стало плохо, из-за чего она упала в обморок. Однако для большинства событие такого уровня проходит благополучно, а дети получают бесценный опыт и удовольствие.
Министр образования и науки Коми Наталья Якимова рассказала порталу "Про Город Сыктывкар" о своих впечатлениях от бала:
“Было заметно волнение некоторых участников, дети переживали. Сейчас я поговорила с ними – они очень довольны! Девчонки чувствуют себя принцессами, мальчики – галантными кавалерами. Я горжусь нашими кадетами, они справились, они были сегодня красивыми, они были в танце. Это был праздник для них. Я уверена, что для многих сегодняшних участников, это станет ярким воспоминанием из школьной жизни.”