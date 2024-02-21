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В Ухте девушка упала с пятого этажа: ее доставили в больницу в очень тяжелом состоянии

В Ухте девушка упала с пятого этажа: ее доставили в больницу в очень тяжелом состоянииФото из архива "Про Город Сыктывкар"

21 февраля из многоэтажного дома в Ухте выпала девушка. Обстоятельства случившегося выясняются. Об этом сообщает БНК.

ЧП произошло в доме №25 по улице Бушуевой. Получив сообщения от очевидцев, на место немедленно прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорая медицинская помощь.

Пострадавшую обнаружили на земле с травмами. Ее в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию городской больницы Ухты.

Ранее мы писали о том, что в Коми из окна многоэтажки выпала 18-летняя девушка.

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