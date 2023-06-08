В Коми из окна многоэтажки выпала 18-летняя девушка

7 июня в Ухте произошло ЧП: из окна дома выпала 18-летняя девушка. Ее срочно госпитализировали.

По информации Минздрава, пострадавшую отвезли в больницу №1 города Ухты. У нее перелом таза и поясничных позвонков, а также ушибы. Внутренние органы по счастливому стечению обстоятельств не пострадали. Ее состояние оценивают как стабильное, ее уже планируют перевести из реанимации в травматологию.