В Коми из окна многоэтажки выпала 18-летняя девушка

7 июня в Ухте произошло ЧП: из окна дома выпала 18-летняя девушка. Ее срочно госпитализировали.
По информации Минздрава, пострадавшую отвезли в больницу №1 города Ухты. У нее перелом таза и поясничных позвонков, а также ушибы. Внутренние органы по счастливому стечению обстоятельств не пострадали. Ее состояние оценивают как стабильное, ее уже планируют перевести из реанимации в травматологию.
Известно, что происшествие случилось в одном из домов на Комсомольской площади.
Напомним также, 7 июня в Сети появилось видео, на котором девочка из Воркуты повисла на балконе дома и пыталась спуститься. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, что произошло и в каком состоянии сейчас ребенок.