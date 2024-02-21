Пропавшего в Сыктывкаре перед Новым годом мужчину нашли в Кирове

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В преддверии Нового 2024 года года судьба 41-летнего Алексея из Нижнего Новгорода приняла трагический поворот. После путешествия в Киров, мужчина оказался проездом на вокзале Сыктывкара, где и был замечен в последний раз 30 декабря. 4 января в службу поиска "ЛизаАлерт" поступила тревожная заявка: Алексей бесследно исчез. Операторы немедленно связались с заявителем и родственниками пропавшего, составили подробную ориентировку, которую незамедлительно распространили через социальные сети, средства массовой информации и мессенджеры.

Также волонтеры провели опрос свидетелей и проверили больницы. Появилась информация, что в день исчезновения Алексей каким-то образом лишился денег и документов. Его видели на улице Первомайской, в Кировском парке у реки и даже, предположительно, в автобусе, следующем к Лесозаводу. Развернулись обширные розыскные мероприятия.

Автономные группы волонтеров круглосуточно прочесывали вокзал, автовокзал, общежития рядом с вокзалом и другие районы Сыктывкара. К поискам подключились и правоохранительные органы. Ориентировки Алексея распространялись не только в Сыктывкаре и Ухте, куда поступила информация о возможном местонахождении пропавшего, но и в Кирове и Нижнем Новгороде, откуда он выехал.

В рамках партнерского сотрудничества в поиски были вовлечены мобильные операторы и таксомоторные компании, которые рассылали ориентировки по своим базам клиентов. Также проводилось изучение записей с камер видеонаблюдения в районе вокзала. Однако, несмотря на все усилия, найти Алексея в Коми так и не удалось.

Надежда появилась лишь в Кирове, куда была направлена автономная группа волонтеров для проверки информации, что пропавший был замечен в одном из городских учреждений. Именно эта группа, проявив исключительную бдительность, вышла на след Алексея.