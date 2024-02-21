В Коми катастрофически не хватает инженеров и рабочих
- 16:56 21 февраля
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- Елизавета Петрова
В Коми столкнулись с острой нехваткой инженеров и рабочих. В прошлом году подрядчики боролись даже за студенческий стройотряд. Эта проблема обсуждалась 20 февраля на заседании Общественной палаты Коми.
Министр строительства и ЖКХ Андрей Чибисов отметил, что нехватка кадров, особенно инженерно-технического состава, стала основной причиной планируемого объединения водоканалов в крупных городах республики. Создавая единый водоканал, власти надеются решить проблему дефицита квалифицированных специалистов.
Андрей Чибисов привел пример аварии в селе Айкино, где устранение неполадки заняло сутки из-за отсутствия специалистов на месте. По его словам, местные сотрудники водоканала столкнулись незнакомой стеклопластиковой трубой, которая по документам значилась как металлическая.
Только после прибытия инженеров из Сыктывкара удалось исправить ситуацию в течение семи часов. Нехватка рабочих в строительстве По словам Андрея Чибисова, нехватка кадров также является главной проблемой строительной отрасли.
В зимний период удается найти всего 400 рабочих для бюджетных строек, в то время как потребность в летний период достигает 1000 человек. Министр подчеркнул, что даже студенческие строительные отряды, состоящие из 90 человек, пользуются большим спросом у подрядных организаций.
Студенты, несмотря на отсутствие профессиональных навыков, готовы выполнять физически тяжелую работу с высокой интенсивностью и зарабатывают до 120 тысяч рублей в месяц, что сопоставимо с зарплатой заместителя министра.
Перспективы объединения водоканалов Объединение водоканалов, по мнению Андрея Чибисова, позволит не только решить проблему кадрового дефицита, но и повысить эффективность управления водными ресурсами и качество обслуживания потребителей.
Единый водоканал, охватывающий крупные города республики, сможет аккумулировать ресурсы, инвестировать в модернизацию инфраструктуры и внедрять современные технологии.