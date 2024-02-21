В Коми катастрофически не хватает инженеров и рабочих

В Коми столкнулись с острой нехваткой инженеров и рабочих. В прошлом году подрядчики боролись даже за студенческий стройотряд. Эта проблема обсуждалась 20 февраля на заседании Общественной палаты Коми.

Министр строительства и ЖКХ Андрей Чибисов отметил, что нехватка кадров, особенно инженерно-технического состава, стала основной причиной планируемого объединения водоканалов в крупных городах республики. Создавая единый водоканал, власти надеются решить проблему дефицита квалифицированных специалистов.