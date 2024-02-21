В Коми задерживаются ветра и метели

В Коми не прекращаются неблагоприятные погодные условия. 21 февраля небо над городами и районами будет облачным с прояснениями. Юго-западный ветер принесет снегопады и порывы до 7-12 м/с, что приведет к метелям.

В Сыктывкаре, и в Объячево температура воздуха днем составит -4-6°C. В Троицко-Печорске и Ухте прогнозируется -5-7°C. Жители Усинска, Вуктыла, Печоры, Инты, Усть-Цильмы и Воркуты ощутят морозы на уровне -6-8°C.