В Коми задерживаются ветра и метели
- 09:00 21 февраля
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- Елизавета Петрова
В Коми не прекращаются неблагоприятные погодные условия. 21 февраля небо над городами и районами будет облачным с прояснениями. Юго-западный ветер принесет снегопады и порывы до 7-12 м/с, что приведет к метелям.
В Сыктывкаре, и в Объячево температура воздуха днем составит -4-6°C. В Троицко-Печорске и Ухте прогнозируется -5-7°C. Жители Усинска, Вуктыла, Печоры, Инты, Усть-Цильмы и Воркуты ощутят морозы на уровне -6-8°C.
Согласно данным Коми ЦГМС, порывистый ветер сохранится и 22 февраля. В утренние часы ожидаются метели. Сильные снегопады пройдут в северных районах республики.
В Сыктывкаре и центре региона выпадет умеренный снег, а на юге – небольшой. Ночью температура воздуха упадет до -8°C, а местами – до -13°C. В последующие два дня, 23 и 24 февраля, погодные условия в Коми останутся стабильными.
Облачная погода с прояснениями сохранится, но метели ожидаются лишь на крайнем северо-востоке региона. Температура воздуха будет варьироваться от -5°C до -11°C.
На дорогах республики по-прежнему сохраняется гололедица и снежные накаты. Водителям следует быть предельно осторожными и соблюдать скоростной режим.