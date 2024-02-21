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В Коми удар в челюсть признали производственной травмой

В Коми удар в челюсть признали производственной травмойФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Во время конфликта двух вахтовиков один из мужчин нанес другому тяжелую травму.

Региональная Гострудинспекция завершила расследование тяжелого несчастного случая, который произошел 21 ноября прошлого года с работником одной из организаций по строительству автомобильных дорог.

Выяснилось, что в общежитии для вахтовиков, еще до начала рабочего дня, между двумя работниками произошел словесный конфликт, в результате которого один из мужчин ударил другого в челюсть. Последний получил тяжелую травму.

Комиссия по расследованию сообщила, что в этом случае третье лицо причинило вред жизни и здоровью, из-за чего несчастный случай квалифицировали как связанный с производством. Для профилактики возможных правонарушений ведомство провело беседу с представителем работодателя.

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