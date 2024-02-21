В Коми удар в челюсть признали производственной травмой
- 20:30 21 февраля
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- Олег Помидоров
Во время конфликта двух вахтовиков один из мужчин нанес другому тяжелую травму.
Региональная Гострудинспекция завершила расследование тяжелого несчастного случая, который произошел 21 ноября прошлого года с работником одной из организаций по строительству автомобильных дорог.
Выяснилось, что в общежитии для вахтовиков, еще до начала рабочего дня, между двумя работниками произошел словесный конфликт, в результате которого один из мужчин ударил другого в челюсть. Последний получил тяжелую травму.
Комиссия по расследованию сообщила, что в этом случае третье лицо причинило вред жизни и здоровью, из-за чего несчастный случай квалифицировали как связанный с производством. Для профилактики возможных правонарушений ведомство провело беседу с представителем работодателя.