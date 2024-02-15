Где в Коми объявили актированный день 15 февраля

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сегодня, 15 февраля, в связи с низкой температурой воздуха актированный день вновь объявили в большинстве городов и районов Коми.

Так, в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе учащиеся с 1 по 8 классы отправлены на внеплановый выходной.