Где в Коми объявили актированный день 15 февраля
- 07:30 15 февраля
- 0+
- Татьяна Зубова
Сегодня, 15 февраля, в связи с низкой температурой воздуха актированный день вновь объявили в большинстве городов и районов Коми.
Так, в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе учащиеся с 1 по 8 классы отправлены на внеплановый выходной.
В Печоре, Вуктыле, Койгородском, Усть-Вымском и Княжпогостском районах актировка распространилась на 1-11 классы.
В Усинске занятия отменили в 1-4 классах.
В Воркуте - в 1-5 классах.
В Корткеросском районе на "домашнем" режиме сегодня учащиеся 2-5 классов школы Намска, в Небдино и Визябоже актировка в 1-9 классах, в Корткеросе, Сторожевске, Кересе, Подтыбке, Приозерном, Подъельске, Аджероме, Нившере, Мордино, Большелуге занятия отменены с 1 по 11 классы.
В Троицко-Печорском районе в Усть-Илыче и Приуральском актировка объявлена с 1 по 11 классы, в Комсомольске-на-Печоре, Русаново, Нижней-Омре - с 1 по 9 классы, в Троицко-Печорске - с 1 по 8 классы, в Белом Бору - с 1 по 4 классы.
Сосногорск, Ухта и Инта на внеплановый выходной отправили учащихся 1-9 классов.
В Сысольском районе в Визинге, Куратово, Межадоре, Первомайском занятия отменили в 1-9 классах. В Визиндоре - в 1-10 классах, в Пыелдино - в 1-11 классах.
В школах Кослане, Благоево, Важгорта (Удорский район) актировка распространилась на 1-11 классы.
В селе Усть-Цильма в школе имени М.Бабикова - на 1-8 классы.