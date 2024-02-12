Ухтинка, что на авто сбила и протащила под капотом приятеля, выслушала приговор

Напомним, жуткая история произошла еще летом 2023 года. Подозреваемая и ее 43-летний знакомый распивали спиртное в салоне авто. В какой-то момент девушка решила прокатиться по городу. Мужчина, понимая, в каком состоянии находится его знакомая, всячески пытался ей препятствовать. Вразумительные речи не помогли, потому горожанин вышел из машины, встал перед капотом и собой перегородил путь авто-леди. Но та не думала сдаваться: нажала на газ и наехала прямо на приятеля. От удара тот упал на землю прямо под капот. Злоумышленница продолжила движение и протащила пострадавшего еще около 80 метров.