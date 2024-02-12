Ухтинка, что на авто сбила и протащила под капотом приятеля, выслушала приговор
- 09:20 12 февраля
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- Татьяна Зубова
В пресс-службе судов Коми опубликовали видео из зала суда, где вынесли приговор 25-летней ухтинке. Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Напомним, жуткая история произошла еще летом 2023 года. Подозреваемая и ее 43-летний знакомый распивали спиртное в салоне авто. В какой-то момент девушка решила прокатиться по городу. Мужчина, понимая, в каком состоянии находится его знакомая, всячески пытался ей препятствовать. Вразумительные речи не помогли, потому горожанин вышел из машины, встал перед капотом и собой перегородил путь авто-леди. Но та не думала сдаваться: нажала на газ и наехала прямо на приятеля. От удара тот упал на землю прямо под капот. Злоумышленница продолжила движение и протащила пострадавшего еще около 80 метров.
На место прибыли сотрудники МЧС. Вместе с неравнодушными прохожими они подняли авто и вызволили мужчину. С множеством переломов и другими телесными повреждениями его госпитализировали в больницу.
По решению суда ближайшие три года женщина проведет в колонии общего режима. Кроме того, по иску потерпевшего горожанку обязали выплатить полтора миллиона рублей компенсации морального вреда. Отметим, ухтинка не признала свою вину и намерена обжаловать приговор.