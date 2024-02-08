В Сыктывкаре прошел второй этап “Супершип-2024”

В соревнованиях приняли участие 21 спортсмен из Коми и Кировской области.

3 февраля на Республиканском стадионе столицы Коми состоялся второй этап Чемпионата по ледовым трековым гонкам “Супершип”. В сравнении с первым этапом, в этот раз погода была значительно теплее. Однако если это и положительно сказалось на зрителях – их пришло почти несколько тысяч, то для гонщиков это создало новые препятствия.

Так, в течение почти всей гонки около 10 автомобилей пострадали в разной степени. Одни плохо справлялись с трассой и улетали в сугробы и соперников, у других транспорт не заводился даже на старте гонки.

Сама встреча началась с показательных выступлений юных воспитанников спортивной школы №1. Будущие гонщики проехали несколько кругов на картинге.

К этому времени на стадионе было уже около нескольких тысяч зрителей. Все они широко и активно поддерживали свои любимые номера.

Например, в одном из первых заездов происходила ожесточенная борьба между молодым гонщиком Никитой Панюковым и спортсменом с многолетним стажем Иваном Турышевым. Почти весь заезд Иван лидировал, оставаясь лидером в своей позиции, но в нескольких метрах до финиша Никита вырвался вперед забрав первое место в заезде себе. После таких решительных настроев гонщиков, болельщики еще активнее включились в поддержку своих любимчиков.

Один из организаторов “Супершипа” Иван Турышев отметил, что на втором этапе гонки появились новые участники: