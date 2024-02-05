В Княжпогостском районе погоня волка за собакой попала на видео

В Синдоре Княжпогостского района в очередной раз волк загрыз собаку, сообщают местные жители в социальных сетях.

О трагедии стало известно вчера, 4 февраля. В паблике "г.Емва (Княжпогостский район)" опубликовали видео с камеры наблюдения, на котором хищник гонится за собакой. К посту также прикрепили фото жертвы.

Авторы сообщают, что происшествие случилось прямо в центре населенного пункта. Волк гонялся за домашним питомцем от улицы Гагарина вплоть до улицы Строителей. В комментариях к посту возмущенные пользователи негодуют относительно бездействия властей, а между тем, по их словам, хищники погубили уже порядка двух десятков собак.