На Дырносских дачах волки загрызли собаку

В СНТ "Находка" в Дырносе волки загрызли собаку. Сообщение о погибшем животном появилось в сети сегодня утром, 29 января. При каких обстоятельствах произошла трагедия неизвестно. Подробности выясняются.

Напомним, этой зимой на территории Республики Коми зафиксированы уже десятки случаев, когда опасные хищники погубили домашних животных.

Так, в Усть-Вымском районе из-за нападения стаи погибли 10 бычков из фермерского хозяйства. При этом о жертвах владельцы узнали не сразу, а только когда стадо заметно "поредело".

А уже в этом году, 22 января, хищника придавили на дороге. Израненное животное в испуге стало кидаться на людей. Когда на место прибыл сотрудник полиции, дабы уберечь людей от нападения волка, застрелил его. Животное погибло.