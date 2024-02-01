Жителям Коми рассказали, сколько дней отпуска положено северянам

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Трудинспекции Коми рассказали, сколько дней отпуска положено жителям севера. Разъяснение по вопросу дала главный государственный инспектор труда в Коми Светлана Андреевна для газеты "Вперед". Согласно трудовому кодексу очередность оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков. Он утверждается работодателем. При этом руководитель обязан учитывать мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. Отметим, график должен быть принят не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Граждане, что живут и трудятся в районах Крайнего севера, имеют право на дополнительные 24 календарных дня оплачиваемого отпуска. В местностях, что приравнены к районам Крайнего севера, дополнительный оплачиваемый отпуск ограничивается 16-ю днями. Чтобы определить, сколько всего дней в году вы можете себе позволить отдыхать, следует суммировать дни основного отпуска с днями дополнительного отпуска.

В контролирующем органе также отметили, что отпуск можно перенести на следующий год при условии, что сам сотрудник на это согласен, и если положенный в текущем году отпуск негативно отразится на нормальном ходе работы компании. Тем не менее даже перенесенный отпуск должен быть истрачен в течение следующего календарного года после окончания рабочего года, когда сотрудник "недоотдыхал".

Отпуск может быть разделен на части, однако такой вариант следует согласовать с руководителем. При этом стоит учитывать, что хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не меньше 14 календарных дней.