Под Сыктывкаром застрелили волка, которого сбила машина

22 января в 08:30 на трассе Сыктывкар – Ухта произошло ДТП, когда водитель машины наехал на волка. Прибывший на место происшествия наряд ГИБДД столицы Коми столкнулся с нападением волка и был вынужден использовать табельное оружие.

В предыдущие дни волков замечали в районе пригородного поселка Краснозатонский. Также были обнаружены останки собаки в районе четвертой линии. Местные жители были призваны быть осторожными, не оставлять собак без присмотра и не держать их на привязи. По вопросам, связанным с волками, местных жителей призвали обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Сыктывкара по телефонам: 24-69-90, 20-11-20.