Эксперты подсчитали численность населения Коми

По данным Комистата, на 1 января 2024 года численность населения республики Коми составила 721 055 человек. За прошлый год население сократилось на 5 379 человек, или на 0,7%.

Городское население составило 561 446 человек, что означает сокращение на 2 913 человек, или на 0,5%. Сельское население сократилось на 1,5%: на начало прошлого года в сельских районах проживало 162 075 человек, а на начало текущего года их число составило 159 609 человек.