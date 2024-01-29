Эксперты подсчитали численность населения Коми
- 12:00 29 января
- 6+
- Служба новостей
По данным Комистата, на 1 января 2024 года численность населения республики Коми составила 721 055 человек. За прошлый год население сократилось на 5 379 человек, или на 0,7%.
Городское население составило 561 446 человек, что означает сокращение на 2 913 человек, или на 0,5%. Сельское население сократилось на 1,5%: на начало прошлого года в сельских районах проживало 162 075 человек, а на начало текущего года их число составило 159 609 человек.
За 2022 год население региона уменьшилось на 7 929 человек, или на 1,1%. В 2021 году в России проводилась перепись населения, после которой численность жителей Коми была скорректирована: оказалось, что на начало 2022 года в республике проживало 734,4 тыс. человек, а не 803,5 тыс. человек, как предполагалось ранее.
...