В Сыктывкаре продлили работу ледового катка на Стефановской площади

Мэр Сыктывкара, Владимир Голдин, объявил о продлении работы ледового катка на Стефановской площади в столице Коми до 20 марта. Изначально каток должен был закрыться в конце февраля, однако власти города приняли решение продлить договор на обслуживание катка.

Владимир Голдин отметил, что каток пользуется большим спросом среди горожан. Жители Сыктывкара собираются здесь с друзьями и семьями, а также множество детей проводят время на катке.