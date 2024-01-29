На ремонт операционной в РДКБ Коми потратят 14,5 миллионов рублей
- 10:30 29 января
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- Служба новостей
В Коми республиканской детской клинической больнице планируется ремонт реанимационного зала. Заявка на проведение работ была размещена на портале госзакупок с начальной стоимостью 14,5 млн рублей.
Подрядчики могут подать документы для участия в аукционе до 1 февраля 2024 года. Результаты будут подведены 5 февраля, после чего будет заключен контракт.
Согласно требованиям, ремонтные работы должны быть завершены в течение 90 календарных дней после подписания контракта. Подрядчик будет отвечать за выполнение капитального ремонта и пусконаладочных работ систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха.
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