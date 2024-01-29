На трассе "Вятка" в Коми молодой водитель опрокинулся на иномарке

В Сысольском районе 19-летний парень опрокинулся на своем авто, сообщили в УГБДД МВД по Коми. По информации ведомства, авария произошла вчера, 28 января, около половины десятого вечера.

19-летний юноша, находясь за рулем Hyundai Solaris, совершал поездку из Кирова в Сыктывкар. На 696 километре трассы "Вятка" водитель не справился с управлением, в результате авто улетело в левый кювет. Иномарка опрокинулась.

Парень отделался раной левой руки и ссадиной правой. От госпитализации пострадавший отказался. Госавтоинспекторы также уточнили, что молодой водитель был пристегнут ремнями безопасности, что уберегло его от более серьезных травм.