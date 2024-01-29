На трассе "Вятка" в Коми молодой водитель опрокинулся на иномарке
- 09:00 29 января
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- Татьяна Зубова
В Сысольском районе 19-летний парень опрокинулся на своем авто, сообщили в УГБДД МВД по Коми.
По информации ведомства, авария произошла вчера, 28 января, около половины десятого вечера.
19-летний юноша, находясь за рулем Hyundai Solaris, совершал поездку из Кирова в Сыктывкар. На 696 километре трассы "Вятка" водитель не справился с управлением, в результате авто улетело в левый кювет. Иномарка опрокинулась.
Парень отделался раной левой руки и ссадиной правой. От госпитализации пострадавший отказался. Госавтоинспекторы также уточнили, что молодой водитель был пристегнут ремнями безопасности, что уберегло его от более серьезных травм.
Напомним, ранее на этой же автодороге случилась крупная авария с участием лесовоза. Больешгруз опрокинуло на бок и придавило легковое авто, в котором находился маленький ребенок.
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