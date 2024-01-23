Появилось видео момента ДТП, в котором большегруз придавил легковой автомобиль

Как следует из информации УГИБДД МВД по Коми, водитель 1959 года рождения на трассе "Вятка" (783 километр) не справился с управлением и столкнулся с ВАЗ-21140, что двигался впереди в попутном направлении. От удара иномарка выскочила на встречную полосу и столкнулась другим ВАЗ-2114 и Scania с полуприцепом, что ехал позади легкового авто. В конце концов большегруз врезался в ВАЗ-2114, а Kia улетела в кювет и опрокинулась.