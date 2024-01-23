Появилось видео момента ДТП, в котором большегруз придавил легковой автомобиль
- 08:15 23 января
- 6+
- Татьяна Зубова
В сети появилось видео ДТП, в котором лесовоз придавил легковой автомобиль.
Напомним, авария произошла в субботу, 20 января, около половины 12 утра.
Как следует из информации УГИБДД МВД по Коми, водитель 1959 года рождения на трассе "Вятка" (783 километр) не справился с управлением и столкнулся с ВАЗ-21140, что двигался впереди в попутном направлении. От удара иномарка выскочила на встречную полосу и столкнулась другим ВАЗ-2114 и Scania с полуприцепом, что ехал позади легкового авто. В конце концов большегруз врезался в ВАЗ-2114, а Kia улетела в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе маленький ребенок, момент эвакуации мальчика из придавленной легковушки смотрите в нашем телеграм-канале.
Отметим, водитель Kia более 49 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
...