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Жителей Коми предупредили об опасном погодном явлении

Жителей Коми предупредили об опасном погодном явленииФото из архива "Про Города"

Синоптики ЦГМС Коми представили прогноз погоды на 26 января. Ожидается умеренный снег и гололед. Максимальная температура воздуха составит -13°С. Ветер будет дуть с юга со скоростью 2-7 м/с. Ночью ожидается понижение температуры до -5...-10°С, а днем она будет колебаться в пределах -3...-8°С. Некоторые районы могут испытать ночную температуру -11...-16°С, а днем -8...-13°С. В Сыктывкаре также ожидается небольшой снег и южный ветер со скоростью 2-7 м/с. Ночью температура воздуха составит -6...-8°С, а днем будет от -3 до -5°С.

Напомним, что в случае травмы от падения на льду, можно рассчитывать на денежную компенсацию. С юридической точки зрения, рекомендуемый минимальный порядок действий может быть следующим:

  • После падения в первую очередь необходимо зафиксировать этот факт документально, а именно: либо вызвать скорую помощь, чтобы врачи отметили время и место происшествия; либо, если есть возможность, самостоятельно дойти до ближайшего травмпункта;
  • Также нужно сфотографировать место падения таким образом, чтобы на фотографии наледь была заметна. Это нужно, чтобы впоследствии составить акт о состоянии дорожного покрытия. Кроме того, запишите адрес здания, рядом с которым вы упали;
  • Постарайтесь найти свидетелей вашего падения, запишите их ФИО и номера телефонов. Если акт о состоянии дорожного покрытия будет составляться на месте, то подписи свидетелей обязательны.
  • Обратите внимание на наличие камер видеонаблюдения около места падения и запишите адрес их местонахождения;
  • Узнайте, кто отвечает за территорию, где вы упали (это можно сделать в администрации), чтобы подать претензию о возмещении вреда. За тротуарами возле домов, дворовыми и внутриквартальными проездами, детскими и спортивными площадками, как правило, следят управляющие компании. Уборку, посыпку, расколку льда должны производить сотрудники ЖЭК. Если вы упали на территории школ, детских садов, ВУЗов и других государственных или муниципальных учреждений, вина ляжет на того подрядчика, которому по контракту поручено следить за уборкой территории. Претензию нужно принести в администрацию организации, которая будет разбираться с подрядчиком. А вот за состояние улиц, въездов и выездов с проезжей части, тротуаров вдоль улиц, остановок общественного транспорта обычно отвечает Министерство дорожного хозяйства. При отказе в компенсации можно обратиться в суд;
  • Во время лечения необходимо сохранять чеки и квитанции на купленные лекарства и медицинские услуги, не предоставленные по полису ОМС, чтобы направить претензию ответственному лицу о возмещении вреда с подтверждающими документами.

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