Жителей Коми предупредили об опасном погодном явлении

Синоптики ЦГМС Коми представили прогноз погоды на 26 января. Ожидается умеренный снег и гололед. Максимальная температура воздуха составит -13°С. Ветер будет дуть с юга со скоростью 2-7 м/с. Ночью ожидается понижение температуры до -5...-10°С, а днем она будет колебаться в пределах -3...-8°С. Некоторые районы могут испытать ночную температуру -11...-16°С, а днем -8...-13°С. В Сыктывкаре также ожидается небольшой снег и южный ветер со скоростью 2-7 м/с. Ночью температура воздуха составит -6...-8°С, а днем будет от -3 до -5°С.

Напомним, что в случае травмы от падения на льду, можно рассчитывать на денежную компенсацию. С юридической точки зрения, рекомендуемый минимальный порядок действий может быть следующим: