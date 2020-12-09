Гололед в Сыктывкаре: что делать, если вы поскользнулись и получили травму

В Сыктывкаре властвует зима и, как бы неприятно это ни было, дороги и пешеходные зоны зачастую покрыты льдом. К сожалению, не везде его стараются разбивать или посыпать чем-то, что сделает его менее скользким. Что делать, если вдруг вы упали и получили травму, порталу PG11.ru рассказала юрист Дарья Полянская.

Дарья рассказала, что рекомендуемый минимальный порядок действий при падении может быть следующим:

После падения в первую очередь необходимо зафиксировать этот факт документально, а именно: либо вызвать скорую помощь, чтобы врачи отметили время и место происшествия; либо, если есть возможность, самостоятельно дойти до ближайшего травмпункта;

Также нужно сфотографировать место падения таким образом, чтобы на фотографии наледь была заметна. Это нужно, чтобы впоследствии составить акт о состоянии дорожного покрытия. Кроме того, запишите адрес здания, рядом с которым вы упали;

Постарайтесь найти свидетелей вашего падения, запишите их ФИО и номера телефонов. Если акт о состоянии дорожного покрытия будет составляться на месте, то подписи свидетелей обязательны.

Обратите внимание на наличие камер видеонаблюдения около места падения и запишите адрес их местонахождения;

Узнайте, кто отвечает за территорию, где вы упали (это можно сделать в администрации), чтобы подать претензию о возмещении вреда. За тротуарами возле домов, дворовыми и внутриквартальными проездами, детскими и спортивными площадками, как правило, следят управляющие компании. Уборку, посыпку, расколку льда должны производить сотрудники ЖЭК. Если вы упали на территории школ, детских садов, ВУЗов и других государственных или муниципальных учреждений, вина ляжет на того подрядчика, которому по контракту поручено следить за уборкой территории. Претензию нужно принести в администрацию организации, которая будет разбираться с подрядчиком. А вот за состояние улиц, въездов и выездов с проезжей части, тротуаров вдоль улиц, остановок общественного транспорта обычно отвечает Министерство дорожного хозяйства. При отказе в компенсации можно обратиться в суд;

Во время лечения необходимо сохранять чеки и квитанции на купленные лекарства и медицинские услуги, не предоставленные по полису ОМС, чтобы направить претензию ответственному лицу о возмещении вреда с подтверждающими документами.

В мэрии Сыктывкара горожанам дают примерно такие же рекомендации в случае падения на льду:

— За тем, в каком состоянии находится территория около жилых домов, отвечает либо управляющая компания, либо ТСЖ или ЖСК. За территории около магазинов должны отвечать их владельцы. После падения необходимо обратиться за медицинской помощью в травмпункт по улице Гаражной, за компенсацией ущерба через суд с иском в адрес указанных выше предприятий и организаций.

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