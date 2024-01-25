Спасатели рассказали, как вызволяли пострадавших в страшной аварии под Сыктывкаром

Напомним, 20 января недалеко от Сыктывкара произошла крупная авария с участием лесовоза и трех легковых автомобилей. Тогда в аварии пострадало пять человек, среди которых был один ребенок. Двоим потребовалась госпитализация – бабушке и ее внуку, которые находились в автомобиле “ВАЗ”.

Сотрудники МЧС России по Коми эксклюзивно для портала “Про Город Сыктывкар” рассказали, как проходила операция по вызволению пострадавших из покореженного автомобиля, который придавил лесовоз.

Начальник караула 14-ой пожарно-спасательной части МЧС России по Коми Алексей Проворов рассказал, что самым сложным в этом деле было деблокирование людей из автомобиля и параллельная поддержка связи с пострадавшими.



На фото начальник караула 14-ой пожарно-спасательной части МЧС России по Коми Алексей Проворов.

“Во время деблокирования мы также оказывали психологическую помощь пострадавшим. Это необходимо делать для того, чтобы человек оставался в сознании”, – рассказывает спасатель.

Оказалось, что для вызволения людей, машину пришлось резать с низа кузова. Во время ДТП, когда полуприцеп лесовоза упал на автомобиль, он развернул под собой машину на бок.