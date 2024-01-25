Спасатели рассказали, как вызволяли пострадавших в страшной аварии под Сыктывкаром
- 21:30 25 января
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- Никита Чернов
Напомним, 20 января недалеко от Сыктывкара произошла крупная авария с участием лесовоза и трех легковых автомобилей. Тогда в аварии пострадало пять человек, среди которых был один ребенок. Двоим потребовалась госпитализация – бабушке и ее внуку, которые находились в автомобиле “ВАЗ”.
Сотрудники МЧС России по Коми эксклюзивно для портала “Про Город Сыктывкар” рассказали, как проходила операция по вызволению пострадавших из покореженного автомобиля, который придавил лесовоз.
Начальник караула 14-ой пожарно-спасательной части МЧС России по Коми Алексей Проворов рассказал, что самым сложным в этом деле было деблокирование людей из автомобиля и параллельная поддержка связи с пострадавшими.
На фото начальник караула 14-ой пожарно-спасательной части МЧС России по Коми Алексей Проворов.
“Во время деблокирования мы также оказывали психологическую помощь пострадавшим. Это необходимо делать для того, чтобы человек оставался в сознании”, – рассказывает спасатель.
Оказалось, что для вызволения людей, машину пришлось резать с низа кузова. Во время ДТП, когда полуприцеп лесовоза упал на автомобиль, он развернул под собой машину на бок.
“Мы начали резать с низа автомобиля, там где была трещина. Далее мы продвигались к задней стороне авто, где находился бензобак. Там была женщина. Сам мальчик находился на заднем сиденье справа, дальше пассажирки. Так как автомобиль был на боку, мы видели только часть машины, а именно ее левую сторону. Именно поэтому мы начали с водителя, после чего продвинулись в сторону задних пассажиров, где и был ребенок”, – добавляет Алексей Проворов.
Спасатель рассказал, что подобными операциями несложно руководить, так как это командная и слаженная работа профессионалов:
“В команде легко работать, мы часть одной семьи, поэтому работаем всегда слаженно. “Парни-парни – давайте быстрее! Тащите то! Несите это!” На таком бодром духе мы и работаем, поэтому работа идет слажена”, – подытожил Алексей Проворов.
Мастер-пожарный Александр Фраске, который также работал в команде по спасению людей, пострадавших в ходе этой аварии отметил, что когда он прибыл на место происшествия, он был уверен, что из такой страшной аварии, они будут доставать уже тела.
На фото мастер-пожарный Александр Фраске.
“Когда я это увидел, я сразу подумал, что шанс того, что там кто-то выжил равен нулю. Я впервые за свою 10-летнюю практику увидел, чтобы люди выжили в подобной аварии. Это было очень сложное ДТП.”, – рассказывает Александр Фраске.
Спасатель отметил, что это ДТП было нетипичным:
“Есть шаблонные ДТП – рутинные. Мы их отрабатываем согласно порядку определенных действий, соответственно все остаются живы и здоровы. В этой ситуации проблема была в том, что пострадавшие находились в автомобиле, заваленном тоннами леса и металла. Вторая проблема – машина находилась на боку, из-за чего наш пришлось проникать в нее через днище. Это было единственным открытым пространством”, – добавил Александр Фраске.
Спасатель старшей смены “Спас-Коми” Александр Костромин сообщил, что никто не ожидал такой аварии:
“Такие аварии нельзя предугадать и отработать заранее. Даже на тренировках”, – рассказал спасатель.
На фото спасатель старшей смены “Спас-Коми” Александр Костромин.
Также сложность в этой спасательной операции была в том, что для деблокировки использовалось объемное оборудование, из-за чего приходилось применять нестандартные решения.
При этом спасатели отмечают, что когда они работают, у них нет чувства страха.
“Я когда залезал в автомобиль, у меня не было страха. Работаю я давно, и чувство страха атрофировалось. Конечно, я подверг угрозой свою жизнь, но так как сейчас зима, то время ограничено. Залез в машину я тогда, когда уже нужно было доставать ребенка. Перед этим мы достали бабушку, и даже после этого, мы все еще не видели ребенка. Машина была очень сильно скручена“, – рассказывает Александр Фраске.
Александр также рассказал, что когда он залез в машину, он увидел буквально в нескольких сантиметрах от ребенка металлический штырь. Мальчик чудом остался жив.
Оказалось, что ребенок находился в детском сиденье, что безусловно сыграло свою положительную роль:
“Очень повезло, что ребенок был в детском сиденье. Удар для него был минимальный. Мы достали его последним, но он уже долго находился при низкой температуре. Что удивило, паники у ребенка не было. Для совсем юного мальчика он очень четко отвечал на вопросы. В момент спасательной операции, его руки были зажаты, а его самого поджало подголовниками сиденья”, – рассказал Александр Костромин.
“Самое верное решение руководства было – ничего ни трогать, ни разгружать автомобиль и лесовоз не дергать. Потому что в противном случае могло все плохо кончится,” – добавил Александр Фраске.
Отдельно спасатели отметили ребенка, так как он проявил максимальное хладнокровие, что было по словам профессионалов нетипично, не только для ребенка, но даже и для многих взрослых, оказавшихся в подобной ситуации.
“Хотим поблагодарить ребенка за оказанную помощь в спасении своим спокойствием и хладнокровием, что облегчило нам работу”, – подытожили спасатели.
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