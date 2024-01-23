В Коми задержали студентов, участвовавших в преступной схеме "Ваш родственник попал в ДТП"

По информации пресс-службы МВД по Коми, сотрудники уголовного розыска Ухты задержали троих студентов, которые были вовлечены в преступную схему, известную как "Ваш родственник попал в ДТП".

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОМВД России по городу Ухте, были задержаны трое студентов: девушка 2006 года рождения и двое парней, родившихся в 2005 и 2007 годах.