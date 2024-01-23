В Коми задержали студентов, участвовавших в преступной схеме "Ваш родственник попал в ДТП"
- 11:00 23 января
- 12+
- Служба новостей
По информации пресс-службы МВД по Коми, сотрудники уголовного розыска Ухты задержали троих студентов, которые были вовлечены в преступную схему, известную как "Ваш родственник попал в ДТП".
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОМВД России по городу Ухте, были задержаны трое студентов: девушка 2006 года рождения и двое парней, родившихся в 2005 и 2007 годах.
По данным следствия, четыре местных пенсионерки стали жертвами мошенников. Аферисты звонили женщинам, выдавая себя за их родственников или сотрудников полиции, и сообщали о вымышленных ДТП. Затем они просили пожилых женщин оплатить операцию и возместить ущерб, который якобы был причинен пострадавшим.
Встревоженные гражданки, стремясь помочь своим родным, следовали указаниям злоумышленников и, подготовив наличные деньги, передавали их курьерам. Общая сумма причиненного ущерба превысила 400 тысяч рублей.
Полицейские установили, что подозреваемые нашли объявление о легком заработке в сети Интернет. После получения одобрения, они выполняли указания своего "работодателя": ездили по адресам и забирали деньги у пожилых людей, а затем переводили их на банковские счета кураторов, оставляя себе часть суммы в качестве оплаты.
В отношении девушки и одного из молодых людей, родившегося в 2005 году, были возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). В отношении несовершеннолетнего подозреваемого материалы были переданы в Следственный отдел по г. Ухта Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми.
...