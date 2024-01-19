Жители Сыктывкара окунулись в купель несмотря на метель и сильный холод

19 января на правом берегу реки Сысола в Сыктывкаре прошло Великое освящение воды. Большое количество жителей столицы Коми пришли на место, чтобы окунуться в купель и набрать святой воды домой.

К 11:50 из Свято-Стефановского собора начался крестный ход. Сотрудники Госавтоинспекции сопровождали православных вплоть до Заречья. Там, на правом берегу реки Сысола, расположилась купель. Впрочем, люди начали погружение в воду еще до освящения.

К 12:20 на место прибыли участники крестного хода во главе с архиепископым Питиримом. Он поздравил всех православных с праздником Крещения Господня, а после освятил воду в проруби.

После церемонии, архиепископ Питирим прошел через толпу верующих и каждому пожелал здравия и божьей благодати. Параллельно, православные сразу же направились к купели, чтобы собрать воду. Многие пришли туда с большими тарами.

Другая часть людей направилась к проруби, чтобы окунуться в нее. Среди окунавшихся были мужчины, женщины и даже дети. Несмотря на относительно холодную погоду и метель, верующих это ничуть не останавливало. У одной из окунавшихся даже слетел тапочек во время погружения.

Православные отметили, что погода не должна мешать такому великому делу:

“И что, что холодно? Я верую в бога, а значит, погода не должна останавливать”, – рассказал участник Крещенских купаний Иван Кармилов.