Волонтеры школы №25 в Сыктывкаре устроили праздник для детей в Коми Республиканской Детской Больнице

Волонтеры школы №25 имени В.А.Малышева решили устроить настоящее новогоднее чудо для детей и собственными силами устроили утренник для детей, находящихся на лечении в Коми Республиканской Детской Больнице.

В гости к ребятам пришли Дед Мороз и Снегурочка, символ 2024 года - Дракоша и Баба Яга. В конце представления сказочные герои вручили детям сладкие подарки. По словам волонтеров, они надеются, что вера в чудеса поможет детям поправиться и быстрее вернуться домой. Во время представления лице каждого ребенка и даже родителя была улыбка, и в конференц-зале царила добрая атмосфера.