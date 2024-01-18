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Волонтеры школы №25 в Сыктывкаре устроили праздник для детей в Коми Республиканской Детской Больнице

Волонтеры школы №25 в Сыктывкаре устроили праздник для детей в Коми Республиканской Детской БольницеФото: Татьяна Коршина

Волонтеры школы №25 имени В.А.Малышева решили устроить настоящее новогоднее чудо для детей и собственными силами устроили утренник для детей, находящихся на лечении в Коми Республиканской Детской Больнице.

В гости к ребятам пришли Дед Мороз и Снегурочка, символ 2024 года - Дракоша и Баба Яга. В конце представления сказочные герои вручили детям сладкие подарки. По словам волонтеров, они надеются, что вера в чудеса поможет детям поправиться и быстрее вернуться домой. Во время представления лице каждого ребенка и даже родителя была улыбка, и в конференц-зале царила добрая атмосфера. 

Также мама одной из участниц утренника подарила больнице развивающие игры, сделанные своими руками. Они будут использованы как учебные пособия во время занятий логопедов, психологов и других узких специалистов больницы с детьми.

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